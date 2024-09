++ Wetter in der Region: Auf heiteren Sonntag folgt verregneter Wochenstart ++

OFFENBACH. Ein langsam ostwärts durchziehendes Hochdruckgebiet sorgt für ruhiges, aber kühles Wetter. Am Montagmorgen nähern sich neue Tiefausläufer, wie die Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Heute Mittag zeigt sich das Wetter vereinzelt und vor allem in Flussniederungen und Tallagen des Berglandes noch neblig-trüb, sonst überwiegend heiter bis wolkig und niederschlagsfrei. Die Höchstwerte erreichen 12 bis 15 Grad, in Hochlagen 9 bis 12 Grad. Es weht ein schwacher Wind, im Tagesverlauf von Südwest auf Südost drehend. In der Nacht zum Montag kommt es von Westen her zum Aufzug dichterer Bewölkung, ausgangs der Nacht ist von Westen stellenweise etwas Regen möglich. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 3 Grad. In Kammlagen des Berglandes kommt es zu vereinzelt stark böig auffrischendem Südostwind.

Der Montag präsentiert sich meist stark bewölkt. Am Vormittag breitet sich von Westen er Regen aus. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 14 und 18 Grad, im Bergland 10 bis 14 Grad. Mäßiger, teils auch frischer Wind weht aus südlichen Richtungen, besonders in Hochlagen zeitweise mit starken Böen. Nachts bleibt es weiterhin stark bewölkt bei zeitweise auftretendem Regen. Die Tiefstwerte betragen 10 bis 8 Grad.

Für den Dienstag sagen die Meteorologen stark bewölktes Wetter und zeitweise teils kräftigen Regen voraus. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 18 Grad, in Hochlagen um 12 Grad. Mäßiger Wind weht aus Südwest bis West mit einzelnen starken bis stürmischen Böen. Die Nacht zum Mittwoch wird stark bewölkt und regnerisch. Tiefstwerte zwischen 9 und 6 Grad. (Quelle: DWD)