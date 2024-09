Erfolgreicher Aktionstag am Gymnasium Hermeskeil

HERMESKEIL. Im Rahmen der Weiterführung des Gesundheitstages des SEB aus dem Schuljahr 2023/24 fand am Freitag, dem 20. September 2024, für die Klassenstufe 5 am Gymnasium Hermeskeil ein Aktionstag statt.

Ziel dieses Tages war es, die Gedanken und Prinzipien eines gesunden Lebensstils nachhaltig in den Alltag der heranwachsenden Schülerinnen und Schüler zu integrieren und traditionelle Rollenmuster aufzubrechen.

Gemeinsames Frühstück in der Mensa

Der Aktionstag begann in den ersten beiden Stunden mit einem gemeinsamen Frühstück in der Mensa. Den Schülerinnen und Schülern wurde ein reichhaltiges Angebot aus frischem Obst und Gemüse, verschiedenen Käsesorten, Frischkäse sowie unterschiedlichen Brotsorten bereitgestellt. Unter der Anleitung ihrer Klassenpatinnen und Klassenpaten aus der Klassenstufe 10 lernten die Kinder, sich ein schmackhaftes und gesundes Frühstück sowie Pausenbrot selbst zuzubereiten und auch neue Lebensmittel auszuprobieren.

Spannende Aktivitäten am Vormittag

Nach dem Frühstück teilte sich die 5. Klassenstufe für die folgenden vier Stunden auf: Die Mädchen erlebten einen aufregenden und bewegten „Tag des Mädchenfußballs“, der von unserem Kooperationspartner, dem Hermeskeiler SV, in Zusammenarbeit mit dem DFB-Mobil ausgerichtet wurde. Dieser besondere Tag bot den Mädchen die Möglichkeit, klassisches Rollendenken aufzubrechen und ihr Selbstbewusstsein zu stärken.

Auch die Jungen brachen aus gewohnten Mustern aus. In einem vertrauten Umfeld setzten sie sich mit neuen Themen auseinander, konnten sich entfalten und ihr Rollenbild reflektieren. So wurde beispielsweise in der Klasse 5d getanzt und im Anschluss lauschten die Schüler ungewohnten Geschichten.

Dank an Unterstützer und Helfer

Solche Schultage tragen maßgeblich dazu bei, unsere Kinder stark zu machen. Ein herzliches Dankeschön gilt den Klassenpatinnen und Klassenpaten für ihr Engagement beim Frühstück. Dank der großzügigen Spenden von frischem Obst und Gemüse und weiteren Bioprodukten seitens Kaufland (Hermeskeil) und dem REWE-Markt Marc Adams (Otzenhausen) sowie der Wasgau-Bäckerei (Hermeskeil) war es möglich, den Frühstückspreis für die Eltern gering zu halten.

Das Gymnasium Hermeskeil ist stolz auf die erfolgreiche Durchführung dieses Aktionstages und freut sich auf weitere spannende und lehrreiche Veranstaltungen, die die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Schülerinnen und Schüler fördern.