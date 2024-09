Spendenaktion beim A.R.T. Kinderflohmarkt: 165 Kartons für den guten Zweck

TRIER. Am 7. September fand zum zweiten Mal der Kinderflohmarkt des A.R.T. statt – und das mit großem Erfolg. Über 100 Verkäuferinnen und Verkäufer, ob groß oder klein, nutzten die Gelegenheit, ihre nicht mehr benötigten Kleidungsstücke, Spielzeuge und andere Schätze auf dem Gelände in der Metternichstraße in Trier-Nord anzubieten. Dank strahlenden Sonnenscheins lockte der Flohmarkt Hunderte interessierte Besucherinnen und Besucher an.

Nachhaltigkeit im Fokus: Spenden statt wegwerfen

Wie auf jedem Flohmarkt blieben auch hier einige Dinge ohne neuen Besitzer. Anstatt diese wieder mit nach Hause zu nehmen oder gar zu entsorgen, bot der A.R.T. den Verkäuferinnen und Verkäufern eine sinnvolle Alternative: nicht verkaufte Artikel konnten direkt vor Ort gespendet werden. So wurde sichergestellt, dass wertvolle Ressourcen nicht verloren gehen und doch noch jemandem eine Freude machen.

Spielzeug ein neues Leben schenken

Gesammelte Spielsachen wurden dem Projekt „Dekra Toy Company“ übergeben, das Langzeitarbeitslose bei der Wiedereingliederung unterstützt. Dort werden die Spielzeuge aufgearbeitet und, wenn nötig, repariert, bevor sie kostenfrei an bedürftige Familien in Umsonstläden weitergegeben werden. So wird nicht nur Spielzeug gerettet und Kinder wieder glücklich gemacht, sondern auch Menschen auf ihrem Weg zurück in den Arbeitsmarkt geholfen.

Kleiderspenden für Bedürftige

Kleidung konnte vor Ort an die Malteser gespendet werden. Die Organisation sortiert die Kleidungsstücke und verteilt sie sowohl an Bedürftige in der Region als auch an Waisenhäuser im Ausland. Auf diese Weise finden gut erhaltene Textilien eine sinnvolle Weiterverwendung und helfen Menschen in Not.

Beeindruckende Bilanz

Insgesamt kamen durch die Aktion 165 Umzugskartons mit Kleider- und Spielzeugspenden zusammen, die an die beiden Organisationen übergeben wurden. Ein starkes Zeichen für gelebte Solidarität und Nachhaltigkeit in der Region Trier. Der A.R.T. bedankt sich bei allen Beteiligten und hofft auf eine Fortsetzung dieses Erfolgs bei zukünftigen Flohmärkten. (Quelle: A.R.T.)