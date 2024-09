Versuchte Diebstähle aus Autos: Zwei Täter in Luxemburg gestellt

SANDWEILER/FENTANGE. In Luxemburg konnten zwei Männer, die versuchten, Diebstähle aus geparkten PKWs zu begehen, rasch gestellt werden.

Am Abend des 11.9.2024 wurde ein Mann in der Rue Jean Schaus in Sandweiler gemeldet, der sich Zugang zu einem Fahrzeug verschafft hatte und dabei war dieses zu durchwühlen, als er von einer Passantin überrascht wurde. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige gestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde Protokoll erstellt.

In der Nacht zum 12.9.2024 wurde ein Mann in der Rue de Bettembourg in Fentange gemeldet, der versuchen würde sich Zugang zu Fahrzeug zu verschaffen. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige in der Rue Victor Feyder gestellt werden. Dieser hatte sich zwischenzeitlich Zugang zu einem Haus verschafft. Aus Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde Protokoll erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)