Wittlich: Kartoffeldiebe auf frischer Tat ertappt – 30 Kilo Kartoffeln ausgegraben

WITTLICH. Am Abend des 10.9.2024, gegen 21.00 Uhr, wurden zwei Personen in der Nähe der Stadt Wittlich dabei beobachtet, wie sie Kartoffeln auf einem Kartoffelacker ausgruben und in ihre Fahrzeuge verbrachten.

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte die ungewöhnlichen Aktivitäten in den Abendstunden auf dem Kartoffelacker und alarmierte die Polizei. Die eintreffenden Beamten konnten die beiden Tatverdächtigen noch am Tatort stellen, die bereits ca. 30 Kilo Kartoffeln bereitgestellt und in ihre Fahrzeuge geladen hatten. Gegen die beiden Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Die ausgegrabenen Kartoffeln wurden dem rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt.

Die Polizei weist darauf hin, dass der Diebstahl landwirtschaftlicher Erzeugnisse eine Straftat darstellt. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)