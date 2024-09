Prozessauftakt in Trier: Kinder per WhatsApp zu sexuellen Handlungen angestiftet

TRIER. Am 9. September 2024 beginnt vor dem Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen der Anstiftung von Kindern zu sexuellen Handlungen über Videospiele und WhatsApp. Gegenstand des Verfahrens ist die Vorbereitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern in fünf Fällen.

Darunter sind in vier Fälle in Tateinheit mit Sich-Verschaffens von kinderpornographischen Inhalten, davon in drei Fällen ebenfalls in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt mit dem Kind sowie Besitz von kinderpornographischen Schriften. Die Staatsanwaltschaft Trier legt der zum Tatzeitpunkt 24-jährigen Angeklagten aus dem Westerwaldkreis zur Last, zwischen August 2022 und Januar 2023 in fünf Fällen Kinder über Videospiele bzw. WhatsApp zu sexuellen Handlungen angestiftet zu haben.

So soll er einen 13-jährigen Jungen über das Videospiel „Fortnite“ kennengelernt und nach einiger Zeit mehrfach aufgefordert haben, „Penisbilder“ zu tauschen. Später soll das Kind ihm auf seine Aufforderung hin ein Foto und ein Video seines Intimbereichs über WhatsApp geschickt haben.

Einem weiteren ebenfalls 13-jährigen Jungen soll der Angeklagte über WhatsApp Bilder seines erigierten Gliedes geschickt und diesen aufgefordert haben, ihm ebenfalls solche Bilder zu schicken und ein Videotelefonat mit heruntergelassener Hose zu führen.

In einem weiteren Fall soll der Angeklagte mit einem damals 12-jährigen Jungen über WhatsApp kommuniziert haben, wobei sich beide Personen aufgefordert haben sollen, sich Bilder Ihres Glieds zu schicken. Auf Aufforderung des Geschädigten soll der Angeklagte diesem ein Video übersandt haben, auf welchem er sich selbst befriedigt.

Weiterhin soll der Angeklagte versucht haben, sich über WhatsApp mit einem 12-jährigen Jungen zu verabreden, damit dieser sexuelle Handlungen an ihm vornehmen solle. Zum Treffen kam es allerdings nicht.

Im Januar 2023 sollen bei einer Wohnungsdurchsuchung bei dem Angeklagten drei Bilder und ein Video mit kinderpornographischen Inhalten auf dessen Mobiltelefon gefunden worden sein. (Quelle: Amtsgericht Trier)