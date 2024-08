++ Region: Temperaturen bis 32 Grad am Wochenende – Starkregen möglich ++

OFFENBACH. Am Rande eines Sturmtiefs über der Nordsee wird mit einer starken südwestlichen Strömung warme Luft nach Rheinland-Pfalz und in das Saarland geführt, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt.

Heute zeigt sich das Wetter zunächst gering bewölkt oder heiter, von Nordwesten her später auch wolkig. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen betragen 25 bis 28, in Hochlagen 21 bis 25 Grad. Es weht ein mäßiger Wind aus Südwest, in Hochlagen starke bis stürmische Böen. In der Nacht zum Samstag anfangs wird es im Norden teils noch stark bewölkt bei vereinzeltem leichtem Regen, sonst meist gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefstwerte 17 bis 14 Grad.

Der Samstag ist zunächst heiter, ab dem Nachmittag auch stärker bewölkt, am Abend ziehen von von Westen her Schauer und Gewitter auf, teils mit Starkregen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 28 bis 32 Grad, in Hochlagen 25 bis 28 Grad. Mäßiger Wind aus Südwest, in Hochlagen starke, bei Schauern und Gewittern auch stürmische Böen. Die Nacht zum Sonntag wird stark bewölkt bis bedeckt mit schauerartigem oder gewittrigem Regen, vereinzelt Starkregen, der zum Morgen nach Osten abzieht. Temperaturrückgang auf 16 bis 13, in Hochlagen teils bis 10 Grad.

Am Sonntag wechselnd bis stark bewölktes Wetter. Im Vormittagsverlauf ostwärts abziehender Regen, nachfolgend vermehrt Auflockerungen und niederschlagsfrei. Höchsttemperatur von 19 bis 23, in den Hochlagen der Eifel 17 Grad. Der Wind weht mäßig aus West bis Nordwest. Die Nacht zum Montag wird gering bewölkt bis klar, in der zweiten Nachthälfte kommt es örtlich zu Bildung von Dunst oder Nebel. Tiefsttemperatur 11 bis 7, in der Eifel und im Hunsrück örtlich 4 Grad. (Quelle: DWD)