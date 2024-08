Leiwen: Zwei Einbrüche in Hotels in einer Nacht

LEIWEN. Wie die Polizei Trier mitteilt, brachen in der Nacht von Donnerstag, 15. August, auf Freitag, 16. August, bislang unbekannte Täter in zwei gegenüberliegende Hotels in der Römerstraße in Leiwen ein.

In einem Fall schlugen die Täter ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt zur Gaststätte innerhalb des Hotels. Sie durchsuchten die angrenzenden Büroräume und entwendeten Bargeld. Im zweiten Hotel hebelten die Täter eine Tür auf und durchsuchten ein im Gebäude gelegenes Restaurant. Hier entwendeten sie offenbar nichts.

Die Ermittler gehen von einem Tatzusammenhang aus. Zeugen, die im Tatzeitraum in der Römerstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290.