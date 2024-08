Luxemburg: In Schlangenlinien und unter Drogen in gestohlenem PKW unterwegs

ESCH/ALZETTE. Gegen 4.00 Uhr am 17.8.2024 meldete eine Patrouille der Police Grand-Ducale in Esch/Alzette über Funk eine Verfolgung eines möglicherweise alkoholisierten Fahrers in der rue de Luxembourg in Richtung A4. Der Fahrer war mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien unterwegs.

Auf der A4 überschritt das Fahrzeug teilweise 180 km/h. Schließlich konnte das Fahrzeug in Höhe Bouillon gestoppt werden. Der Fahrer wurde positiv auf Cannabis und Kokain/Opiate getestet. Es stellte sich heraus, dass dieser mit einem gestohlenen Fahrzeug unterwegs war. Die Fahrzeugschlüssel hatte er zuvor in Esch/Alzette aus einem anderen Fahrzeug, welches unverschlossen war, mitsamt anderen Wertgegenständen entwendet. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Fahrers an und dieser wurde dem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)