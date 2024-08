„Familie Aktiv“: Kreis Bernkastel-Wittlich informiert über Angebote für Familien

WITTLICH. Die neue Broschüre „Familie Aktiv“ für die zweite Jahreshälfte 2024 ist ab sofort erhältlich. Die Broschüre enthält auf über 70 Seiten eine Vielzahl von Angeboten, die es Familien ermöglichen, neue Informationen für das Familienleben zu erhalten.

Neu ist das Beratungsangebot „Kinderschutzdienst des Landkreises Bernkastel-Wittlich“ für Kinder, Jugendliche und Familien die von Gewalt betroffen sind. Die Beratung findet in Bernkastel-Kues und Wittlich statt.

Am 20. September 2024 stehen die Kinderrechte im Vordergrund. Zum 70. Jahrestag des Weltkindertages findet eine Aktion in Traben-Trarbach statt. Hier können Familien gemeinsam am Moselufer Traben-Trarbach am Mitmachprogramm teilnehmen und einen unvergesslichen Tag mit Aktivitäten rund um die Kinderrechte verbringen.

Eltern wollen gemeinsame Zeit mit ihren Kindern verbringen. Hierzu gibt es neben Krabbelgruppen-Angeboten auch viele Erlebnistage in der Natur oder Aktionstage zu verschiedenen Themen. Bei Fragen rund um die Erziehung ist auch Beratung vor Ort möglich.

Die offenen Sprechstunden der Beratungsstellen für Familien zu Fragen der Erziehung bieten die Lebensberatung Wittlich und die evangelische Beratungsstelle Traben-Trarbach/Wolf in teilnehmenden Kindertagesstätten und Schulen an. Der Kinderschutzbund Bernkastel-Wittlich hat sein Beratungsangebot erweitert.

Unterstützung und Erstberatung für Familien mit Kindern, die eine Kindertagesstätte besuchen, werden an den zahlreichen KIRFAM-Standorten im Landkreis angeboten. Die Beratungsmöglichkeiten finden Interessierte ebenfalls in der neuen Ausgabe.

Die Broschüre „Familie Aktiv“ für das zweite Halbjahr 2024 ist ab sofort kostenlos in der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich oder online unter http://www.familie.bernkastel-wittlich.de/ erhältlich.

Kontakt und Bestellung bei Florian Meurer, Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, [email protected], 06571/14-2189. (Quelle: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich)