++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreise für Diesel und Super 95 erneut gesenkt ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Mittwochmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab Donnerstag, 25.07.24, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab 25.07.24, 00.00 Uhr:

Der Preis für die Kraftstoffe Diesel und Super 95 werden ab Mitternacht erneut gesenkt.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff wird 1,8 Cent günstiger und kostet am Donnerstag jetzt 1,470 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin geht um 1,2 Cent runter und der Liter kostet am Donnerstag dann 1,559 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) bleibt im Preis erst einmal gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Donnerstag weiter 1,672 Euro kostet.