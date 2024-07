Berauscht, keinen Führerschein, gestohlene Kennzeichen: 37-Jähriger liefert sich wilde Verfolgungsjagd

SAARBRÜCKEN. Am Mittwoch, 24.07.2024, wurde der Polizei gegen 10.20 Uhr ein Pkw mit zwei unterschiedlichen Kennzeichen auf der A 620 in Höhe SB-City in Fahrtrichtung Völklingen gemeldet.

Eine in der Nähe befindliche Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Burbach konnte den genannten Ford C-Max im Bereich des Messegeländes feststellen. In der Folge wurde mittels verschiedenen Anhalte- und Folgesignalen versucht den 37-jährigen Fahrzeugführer aus Saarbrücken, der sich alleine im Fahrzeug befand, an der Anschlussstelle Gersweiler von der Autobahn herunter zu lotsen.

Zunächst fuhr dieser den Beamten hinterher und erweckte den Anschein folgen zu wollen. Kurz vor Ende der Abfahrt lenkte der Fahrzeugführer seinen Pkw aber wieder in Richtung A 620. Dadurch wurden einige andere Verkehrsteilnehmer zu einer Gefahrenbremsung gezwungen, um eine Kollision zu vermeiden.

Flüchtender wird durch die Polizei ausgebremst

Die Funkstreifenwagenbesatzung folgte dem Flüchtigen weiter auf der A 620 in Richtung Völklingen. Schließlich konnte der Flüchtende mit seinem PKW etwa 600m vor der Anschlussstelle Völklingen-Ost, gefahrlos für alle Verkehrsteilnehmer und Beteiligten, durch ein geschicktes Fahrmanöver ausgebremst werden und festgenommen werden.

Im Anschluss stellte sich heraus, dass der 37-jährige Saarbrücker unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, keine gültige Fahrerlaubnis besaß, der benutzte Pkw weder versichert, noch zugelassen war und zumindest eines der beiden unterschiedlichen Kennzeichen gestohlen war.

Neben einer Blutprobe, die ihm anschließend auf der Polizeiinspektion entnommen wurde, erwarten den 37-jährigen entsprechende Ermittlungsverfahren.

Zeugen der Verfolgung, insbesondere diejenigen Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten zu einer Gefahrenbremsung gezwungen oder sonstig beeinträchtigt wurden, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Burbach in Verbindung setzen (0681/97150).