Naturpark Saar-Hunsrück: Insektengarten mit Bodendeckern statt Schotter & Co.

HERMESKEIL. Ein naturnaher, blütenreicher Garten mit Bodendeckern ist pflegeleicht, bietet Nahrungsgrundlage für Insekten, Vögel, Fledermäuse etc. und fördert darüber hinaus die Artenvielfalt vor der Haustüre. Offene Böden, die brach liegen, werden schnell von Pflanzen besiedelt. Auch Beikräuter siedeln sich dort schnell dominierend an.

Bodendecker wie Polsterdost, Polsterphlox, Fetthennen, Steinbrech, Thymian, Teppich-Knöterich, weicher Frauenmantel, Römische Kamille, Wollziest, Lungenkraut etc. kriechen wie ein lebendiger Teppich über den Boden und decken ihn mit Blättern und Blüten ein. Sie benötigen kaum Pflege und wenig Wasser. Durch die Ausbildung einer dichten, dauerhaften Pflanzendecke kommen weniger Beikräuter auf. In Kombination mit Gräsern und höheren Stauden, Lavendel, Salbei, Duftnessel, Prachtkerze, Katzenminze, Spornblume, Schafgarbe etc., die trockenresistent sind, benötigt das Beet nicht viel Pflege.

Auch die Verwendung der Pflanzen, z. B. für die Küche, für die Kräuterapotheke oder als Färberpflanze, ist möglich. Pflanzenflächen fördern das Bodenleben mit den wertvollen Mikroorganismen und speichern Kohlendioxid und Wasser. Die oberirdische Blattmasse filtert Feinstaub aus der Luft und klimatisiert die überhitzte Fläche und fördert einen klimafreundlichen Garten.

Weitere Infos: https://www.mdr.de/mdr-garten/gestalten/schottergarten-alternativen-tipps-vorgarten-pflegeleicht-100.html; https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/grundlagen/planung/26659.html

Infos zum Naturpark bei der Naturpark-Geschäftsstelle in Hermeskeil, Telefon 06503/9214-0, oder unter www.naturpark.org. (Quelle: Naturpark Saar-Hunsrück e. V.)