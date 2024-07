Mit präpariertem Kinderwagen: Dreister Textil-Dieb schlägt im Saarland zu

NEUNKIRCHEN. Bereits am 6.12.2023 kam es in einem Bekleidungsgeschäft im Saarparkcenter in Neunkirchen zu einem Diebstahl von mehreren Kleidungsstücken im Gesamtwert von 747,42 Euro.

Der Dieb benutzte für die Tat einen präparierten Kinderwagen, den er nach dem Verlassen des Geschäftes jedoch im Saarparkcenter stehenließ. Das Diebesgut nahm er mit. Wer kennt den Täter? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen (Telefon: 06821/2030, E-Mail: [email protected]). (Quelle: Polizeiinspektion Neunkirchen)