9-Jährige aus Hermeskeil will Polizistin werden und bewirbt sich direkt bei Minister Ebling

HERMESKEIL. Die 9-jährige Sina aus Hermeskeil hat sich in einem handschriftlichen Brief an den rheinland-pfälzischen Innenminister Ebling als Polizistin beworben.

In ihrer Bewerbung regte das Mädchen auch die Einführung einer „Kinderpolizei“ an.

Eine sofortige Einstellung als Polizistin konnte zwar nicht realisiert werden, aber als Dankeschön für diese ungewöhnliche Bewerbung begleitete nun der Innenminister die Neunjährige zu ihrem ersten Polizei-„Schnuppertag“ in Hermeskeil.

Hier konnte die junge Bewerberin einen tollen Einblick in den Beruf einer Polizistin gewinnen.

(Quelle: Innenministerium Rheinland-Pfalz)