Streit an Kiosk eskaliert: Mann mit Cuttermesser am Hals verletzt

MAINZ. Am Montagabend, gegen 20.30 Uhr, wurden zwei Männer (54 Jahre alt, wohnhaft in Ingelheim und 52 Jahre alt aus der Mainzer Neustadt) von einem Täter in der Leibnizstraße in Mainz verletzt. Hierbei wurde ein Messer eingesetzt.

Der alkoholisierte und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende, 35-jährige Mann sei mit den zwei ihm nicht bekannten, ebenfalls alkoholisierten Cousins vor einem Kiosk in Streit geraten. Der Täter sei unvermittelt auf die beiden Männer losgegangen und habe sie geschlagen und getreten. Hierbei soll ein Cuttermesser benutzt haben an welchem er ein Stück der Klinge abgebrochen habe und verletzte einen der Männer durch einen Schnitt am Hals.

Dieser ist nach Einschätzung von medizinischem Fachpersonal nicht lebensgefährlich. Der Grund für den Angriff ist nicht bekannt. Durch Zeugen wurde der Täter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Zwei Beteiligte wurden in ein Krankenhaus verbracht, wo sie behandelt werden. Der Beschuldigte wurde hiernach an das Recht- und Ordnungsamt übergeben, da er eine Gefahr für sich und andere darstellte. Durch den Bereitschaftsstaatsanwaltschaft wurde eine Blutprobenentnahme bei dem Täter angeordnet. (Quelle: Polizeidirektion Mainz)