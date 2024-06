Trier: Große Resonanz beim Unesco-Welterbetag – zahlreiche Interessierte vor Ort

TRIER. Große Resonanz fand am Sonntag der Unesco-Welterbetag in Trier: Flankiert von weiteren Erlebnispunkten wie dem römischen Wochenende im Amphitheater mit Shows der Gladiatorenschule Trier oder einer Rallye durch die Porta waren bei den kostenlosen Sonderführungen zahlreiche Interessierte vor Ort.

Das Ada-Evangeliar in der Schatzkammer zog rund 150 Gäste an, im Amphitheater stellte Dr. Karl-Uwe Mahler, Leiter der Stabsstelle Römerbauten der GDKE, rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Geschichte des Bauwerks vor. Andrea Riesbeck, Leiterin der Dom-Information, erläuterte in ihren Führungen jeweils rund 60 Menschen die universelle Bedeutung des Doms St. Peter.

Die Organisatoren, zu denen auch die Trier Tourismus und Marketing GmbH, die Pfarrei Liebfrauen, die Evangelische Kirchengemeinde sowie der Igeler Heimat- und Kulturverein Agulia e.V. zählten, zogen ein rundum positives Fazit: Das Motto „Vielfalt entdecken und erleben“ hätte vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern das Welterbe in Trier erneut näher gebracht – bis zum Schlussakkord mit dem Ensemble „Contrapunto“ in der LiebfrauenBasilika“. (Quelle: Stadt Trier)