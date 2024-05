Luxemburg: Verdächtige Tasche löst Großeinsatz aus

LUXEMBURG-STADT. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde am heutigen Mittwoch, 29.05.2024, gegen 10.30 Uhr eine unbeaufsichtigte Tasche in der rue Jean-François Boch in Luxemburg-Rollingergrund gefunden.

Die Polizeibeamten begaben sich umgehend vor Ort um die nötigen Überprüfungen durchzuführen. Die Spezialeinheit der Polizei war ebenfalls vor Ort. Als Vorsichtsmaßnahme wurde die betreffende Straße gesperrt.

Nachdem sich herausstellte, dass von der Tasche keine Gefahr ausgeht, wurde die Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Die Tasche wurde abtransportiert.