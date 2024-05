FLUßBACH. Am Abend des 27.5.2024 meldete ein Zeuge der Polizei Wittlich, dass auf einem Feldweg in der Gemarkung Flußbach in unmittelbarer Nähe der K25, bei der Autobahnüberführung der A1, eine größere Menge Dämmwolle entsorgt wurde.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich (06571-9260) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)