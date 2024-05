Zweitägiger Workshop für Kinder und Jugendliche – Ferienspaß beim Skateboardworkshop in Langsur

LANGSUR. Rollende Räder, tolle Tricks, hinfallen, aufstehen und es wieder versuchen – das macht den Westenergie Skateboardworkshop aus. In Kooperation mit der Verbandsgemeinde Trier-Land, der Westenergie AG und der Initiative skate-aid aus Münster hat in der Ortsgemeinde Langsur der zweitägige Workshop für Kinder und Jugendliche unter der Federführung echter Profis stattgefunden.

Bevor es am ersten Tag auf die Bretter ging, bauten alle Teilnehmenden unter fachmännischer Anleitung das eigene Skateboard zusammen und wagten dann erste Fahrversuche. Am zweiten Tag kamen der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Michael Holstein, Ortsbürgermeister Ralf Nehren, Ortsvorsteher Alfons Werny, Jugendpfleger Johannes Weier und Westenergie-Regionalmanager Marco Felten vorbei, um die Teilnehmenden in Aktion zu erleben.

„Der Workshop ist ein großartiges Konzept, um das Interesse der Kinder und Jugendlichen für neue Freizeitaktivitäten zu wecken. Sie können kostenfrei ein neues Hobby entdecken und sogar nach dem Event weiter an ihren Fertigkeiten feilen“, sagte Michael Holstein. Ortsbürgermeister Ralf Nehren ergänzte: „Das Event findet zum ersten Mal in Langsur statt. Es ist großartig zu beobachten, wie schnell die jungen Menschen Fortschritte machen und mit welcher Leidenschaft sie dabei sind. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit Westenergie das Freizeitangebot in Langsur bereichern können.“

Basics wie Fußstellung, Lenken, Beschleunigen und Bremsen waren der sportliche Kern des Workshops. Die Teilnehmenden lernten zudem, welche Boardgröße für wen geeignet ist, wann weiche Rollen besser passen als harte oder was die Rollengröße mit der Geschwindigkeit zu tun hat. Und nicht zuletzt: Welches Skateboard passt zu mir? Auf dieser Basis erfuhren die Teilnehmenden erste Fahrweisen und ein paar einfache Tricks, selbstverständlich ausgestattet mit Helm sowie Knie- und Ellbogenschonern. Und das Beste: Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer durften am Ende des Workshops ein T-Shirt und ein eigenes Skateboard mit nach Hause nehmen.

Energie. Für starke Persönlichkeiten.

Die Westenergie AG ist ein Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Mit voller Energie engagiert sie sich in ihren Partnerkommunen für soziale Projekte, Sport, Klimaschutz sowie Kultur und Bildung. Mit Initiativen wie dem Westenergie Skateboardworkshop setzt das Unternehmen sich für die Menschen vor Ort ein, stärkt das Miteinander und fördert Chancengleichheit. Das Ziel: gemeinsam nachhaltiger handeln und die Zukunft gestalten – von Osnabrück bis Trier, von Wesel bis Arnsberg. Mit Zuversicht und Entschlossenheit. Eindrücke finden sich auch auf Instagram, Facebook und LinkedIn.