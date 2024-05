Schrecklicher Unfall im Saarland: 8-Jährige unter Transporter eingeklemmt

WADGASSEN. In den frühen Abendstunden des 25.5. kam es in der Unterfeldstraße in Wadgassen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem achtjährigen Mädchen aus Wadgassen.

Der 60-jährige Fahrer aus Wadgassen war im Begriff von der Lindenstraße in die Unterfeldstraße abzubiegen. Dabei fuhr er aufgrund der Straßenführung und der Parksituation teilweise über den dortigen Gehweg. Hier übersah er vermutlich das Kind, welches sich mit seinem Fahrrad im Bereich des Gehweges befand. Das Kind wird erfasst und schließlich unter dem Fahrzeug eingeklemmt.

Es wurde durch Ersthelfer (Passanten) befreit. Ein Notarzt wurde per Hubschrauber eingeflogen und das Kind letztendlich mittels Rettungswagen zum Winterbergklinikum verbracht. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hat ein Gutachten zur Aufklärung des Sachverhalts angeordnet. Die Ermittlungen dauern an. (Quelle: Polizeiinspektion Saarlouis)