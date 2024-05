Basketball: Alles oder nichts! Aufstiegs-Finale für Gladiators – So könnt ihr das Spiel live sehen

TRIER. Matchday – und was für einer! Für die Trierer Basketballer steht heute Nachmittag das wichtigste Spiel der Saison an – das wichtigste Spiel seit Jahren! In der entscheidenden Partie der Playoff-Serie gegen Frankfurt geht es um nichts weniger als den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga (BBL).

Die Halbfinal-Serie steht 2:2, und das heutige Spiel wird darüber entscheiden, wer in die Finals einzieht und somit zum Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse berechtigt ist. Alles oder Nichts!

Beide Teams haben in den bisherigen Spielen der Serie ihre Qualitäten gezeigt. Mit Ausnahme des deutlichen Sieges der Trierer in Spiel 3, waren die Duelle alle spannend und knapp – inklusive Dramen in den letzten Sekunden! Auch heute erwartet, dass die Partie eine enge und hart umkämpfte Angelegenheit wird, in der Kleinigkeiten den Ausschlag geben könnten.

Für die Gladiators Trier ist der Aufstieg in die BBL ein lang gehegter Traum. Nach Jahren des Kampfes in der ProA, der zweithöchsten deutschen Liga, steht das Team nun vor der großen Chance, in die Elite des deutschen Basketballs zurückzukehren.

Halle restlos ausverkauft – Spiel im kostenlosen Livestream

Innerhalb weniger Minuten waren die Tickets für das Spiel vergriffen – die Halle restlos ausverkauft! Fans die für Aufstiegs-Finale keine Tickets mehr erhalten haben, können das Spiel dennoch Live verfolgen. Die Plattform https://sportdeutschland.tv überträgt das Spiel im kostenlosen Live-Stream.