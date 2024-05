++ Ideal für Feiertagsausflüge: Das Wetter in der Region in den nächsten Tagen ++

In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird es heiter und sonnig in den nächsten Tagen. An Christi Himmelfahrt werden Temperaturen zwischen 19 und 23 Grad erwartet - ideal für einen Feiertagsausflug.