KANDEL. Ein Wohnmobil ist auf der Autobahn A65 in Kandel (Landkreis Germersheim) am Samstag in Brand geraten.

Ursache war ersten Ermittlungen zufolge ein technischer Defekt, wie die Polizei mitteilte. Verletzte habe es keine gegeben. Die Feuerwehr habe das komplett ausgebrannte Wohnmobil in einer Nothaltebucht gelöscht.

Zwischenzeitlich sei die Autobahn am Vormittag in Fahrtrichtung Landau voll gesperrt gewesen. Die Schadenshöhe wurde zunächst nicht beziffert.