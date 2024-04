Pedelec-Fahrer stirbt nach schwerem Sturz in Klinik

SPEYER. Mit seinem Pedelec ist ein Mann in Speyer gestürzt und später in einer Ludwigshafener Klinik gestorben.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, erlag der 74-Jährige am Donnerstag seinen Verletzungen. Noch sei unklar, wie es zu dem Unglück kam. Der Mann soll nach dem Unfall in einem wachen Moment gegenüber Angehörigen einen E-Scooter-Fahrer erwähnt haben, wie es hieß. Ob dieser etwas mit dem Unfall zu tun hat, sollen jetzt die Ermittlungen zeigen. Von dem Vorfall habe die Polizei erst mit Tod des Mannes erfahren – rund zweieinhalb Wochen nach dem Sturz.

Der Verstorbene war nach aktuellem Stand der Ermittlungen am 18. März 2024 mit seinem Pedelec auf einem Radweg unterwegs gewesen und dabei auf der Seite der Gegenrichtung gefahren, so die Polizei. Nach dem Sturz sah demnach ein Passant, dass der 74-Jährige bewusstlos auf dem Boden lag, und rief den Rettungsdienst. Zusammen mit zwei weiteren Ersthelfern versorgte der Passant den Pedelec-Fahrer, ehe der Rettungsdienst den Verletzten laut Mitteilung nach Ludwigshafen in eine Unfallklinik brachte. Dort sei er stationär aufgenommen worden.