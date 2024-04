Gegen Straßenlaterne gedonnert und zu Fuß abgehauen: Unfälle in Luxemburg

BERELDANGE/WAREKN. Am Dienstagabend wurde gegen 19.30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Cité Grand-Duc Jean in Bereldange gemeldet. Nachdem der Fahrer gegen eine Straßenlaterne geprallt war, ließ er den Unfallwagen zurück und ging zu Fuss flüchtig.

Eine Polizeistreife konnten denselben wenig später ermitteln und verbrachte ihn zur Dienststelle. Die Überprüfungen ergaben, dass ein Alkohol- sowie Drogentest negativ waren, jedoch musste festgestellt werden, dass derselbe keinen gültigen Führerschein besitzt. Der Vorfall wurde zu Protokoll genommen.

Am 2.4.2024, kurz nach 2.00 Uhr, wurde ein Verkehrsunfall in der rue de Buerden in Warken gemeldet, bei dem ein Auto gegen ein geparktes Fahrzeug stieß. Der Fahrer konnte kurze Zeit später von einer Polizeistreife angetroffen werden. Der Alkoholtest verlief positiv und ein Fahrverbot wurde ausgestellt. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass gegen den Fahrer bereits ein gerichtliches Fahrverbot vorlag und die Bescheinigung über die technische Kontrolle und die Versicherung abgelaufen waren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrzeug beschlagnahmt. (Quelle. Police Grand-Ducale)