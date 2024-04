Luxemburg: Spektakulärer Unfall – Fahrzeug stürzt 20 Meter tief in Schlucht!

GREIWELDINGEN. Ein dramatischer Vorfall ereignete sich am heutigen Mittwochmorgen in der Nähe von Greiweldingen: Ein Auto kam von der Straße ab und stürzte rund 20 Meter tief in einen Bach.

Der Unfall, der sich gegen zwanzig vor acht auf der CR145 in Richtung Greiweldingen ereignete, versetzte die örtlichen Rettungskräfte in Alarmbereitschaft. Die Fahrerin des Fahrzeugs wurde in dem auf der Seite liegenden Auto eingeklemmt, was eine aufwendige Rettungsaktion erforderte.

Etwa 20 Feuerwehrleute waren beteiligt, um die Fahrerin aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Mit einer Evakuierungsschale wurde sie schließlich sicher nach oben gebracht, wie das Großherzogliche Brand- und Rettungskorps (CGDIS) auf seiner Facebook-Seite mitteilte.

Das Fahrzeug wurde anschließend aus dem Bachbett geborgen. Trotz des spektakulären Unfalls erlitt die Fahrerin nur leichte Verletzungen und wurde vor Ort von Sanitätern versorgt. Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen der örtlichen Behörden.