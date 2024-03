Earth Hour 2024 in Trier: An diesen zehn Gebäuden geht das Licht aus

TRIER. Zeichen setzen für den Klimaschutz: Auf der ganzen Welt schalten Millionen Menschen symbolisch am Samstag, 23. März, 20.30 Uhr, ihr Licht für eine Stunde aus.

Die städtischen Klimaschutzmanager laden die Triererinnen und Trierer ein, sich an dieser Earth Hour zu beteiligen. Außerdem schalten am kommenden Samstag die Stadtwerke die Beleuchtung folgender bekannter Gebäude für eine Stunde aus: Dom, Liebfrauenkirche, Kaiserthermen, Basilika, Kurfürstliches Palais, Porta Nigra sowie an den Kirchen St. Gangolf, St. Martin, St. Matthias und St. Paulin. (Quelle: Stadt Trier)