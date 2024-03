Medizinischer Notfall: Transporter kracht frontal gegen Leitplanke und überschlägt sich

HOMBURG. Am 18.3.2024, gegen 16.45 Uhr, erhielt die Polizei mehrere Anrufe von Verkehrsteilnehmern wegen eines orangefarbenen Transporters, welcher in auffälliger Art und Weise auf der BAB 8 in Fahrtrichtung Zweibrücken geführt wurde. Über eine Strecke von mehreren Kilometern touchierte der Transporter mehrmals sowohl die Leitplanke auf der rechten Seite sowie die Mittelschutzplanke.

Im weiteren Verlauf verließ das Fahrzeug die BAB 8 an der abschüssigen Anschlussstelle in Einöd, überfuhr dort die B423 und kollidierte frontal mit der Leitplanke auf der anderen Straßenseite, wodurch sich der Transporter letztlich überschlug. Der 61-jährige Fahrzeugführer konnte von Ersthelfern aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurde durch das Unfallgeschehen nicht verletzt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer wohl während der Fahrt einen medizinischen Notfall erlitten hatte und infolgedessen die Kontrolle über seinen Transporter verlor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)