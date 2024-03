++ Verbreitet Sonnenschein: Frühlingshaftes Wetter in der Region geht weiter ++

MAINZ. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird am Dienstag frühlingshaftes Wetter erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, löst sich der Nebel im Verlauf des Vormittags auf. Dann folgt verbreitet Sonnenschein. Nur vereinzelt kann es zu kurzen Regenschauern kommen. Es wird 13 bis 18 Grad warm.

In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen bei erneutem Nebel auf 9 bis 1 Grad. Am Mittwoch scheint nach Nebelauflösung verbreitet die Sonne bei Temperaturen von 14 bis 20 Grad. In der Nacht werden 3 bis 10 Grad erwartet.

Am Donnerstag wird es gering bis wechselnd bewölkt, örtlich sind auch Schauer möglich. Dabei wird es 14 bis 20 Grad warm. Am Freitag bleibt es trocken bei ähnlichen Temperaturen. (Quelle: dpa)