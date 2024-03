Trier: Onlineabend für Eltern und Angehörige von queeren Kindern und Jugendlichen

TRIER. Am Montag, 15. April, von 18.30 bis 20 Uhr, bietet der Arbeitskreis „Queer im Bistum Trier“ einen Online Abend (via Zoom) für Eltern und Angehörige von queeren Kindern und Jugendlichen an.

Durch den Abend begleiten dabei Vincent Maron (SCHMIT-Z e.V.) und Ulrike Laux (Koordination Sexuelle Bildung im Bistum Trier und AK „Queer im Bistum Trier“). Auch werden zwei Müttern von queeren/trans Kindern von ihren Erfahrungen berichten und wir laden alle Eltern und Angehörige zum Austausch ein.

Wir bitten um vorherige Anmeldung per Mail: [email protected]