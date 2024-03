Spatenstich vollzogen: Startschuss für das Großprojekt Grundschule Bitburg-Süd

BITBURG. Gemeinsam mit dem Minister des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz, Michael Ebling, den beauftragten Architekten und weiteren Beteiligten hat Bürgermeister Joachim Kandels den symbolischen Spatenstich für das Großprojekt Grundschule Bitburg-Süd vollzogen.

Die Stadt Bitburg investiert hier mehr als 21 Millionen Euro für eine neue Mensa und die Erweiterung der Grundschule sowie für den Neubau der Turnhalle. Das Land Rheinland-Pfalz und der Eifelkreis unterstützen das Vorhaben mit erheblichen Fördermitteln. Mit dem Abriss der alten Turnhalle und des alten Toilettentraktes sowie der Freiräumung des Grundstückes für die Baustelle hat die Stadt Bitburg die Voraussetzungen zum Start der Bauarbeiten für ihr Großprojekt Grundschule Süd geschaffen. Die Schule selbst erhält zusätzliche Räumlichkeiten mit einer Nutzfläche von 430 qm, und dazu wird eine neue Mensa mit Küche gebaut, die eine Fläche von 225 qm umfasst. Nach der aktuellen Kostenschätzung investiert die Stadt Bitburg dafür knapp elf Millionen Euro. Aus der Schulbauförderung erwartet die Stadt eine Fördersumme in Höhe von rund 1,85 Millionen Euro vom Land Rheinland-Pfalz sowie einen Zuschuss von knapp 310.000 Euro von Seiten des Eifelkreises.

Die neue Sporthalle soll neben dem Schulsport auch für die vielen Sport treibenden Vereine in Bitburg mit den verschiedensten Sportarten zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund wurde der Neubau einer Eineinhalbfachhalle als Sporthalle mit Mehrzwecknutzung konzipiert. Die Nutzfläche soll aktuell rund 2.000 qm betragen. An Zuwendung erwartet die Stadt Bitburg hier aus dem Sonderprogramm „Investitionspakt zur Förderung der Sportstätten“ – Aktive Stadt – Lebendige Zentren einen Betrag in Höhe von 7,653 Millionen Euro. Mit diesem Sonderprogramm unterstützen Bund und Länder die Städte und Gemeinden dabei, Sportstätten zukunftsfähig, nachhaltig und modern zu entwickeln. Insgesamt werden aktuell Baukosten für die neue Sporthalle in Höhe von 10,323 Millionen Euro erwartet.

Bürgermeister Joachim Kandels freute sich anlässlich des Spatenstichs, dass dieses Projekt nun endlich losgeht. Er dankte Bund, Land und Kreis für die zugesagten Fördermittel sowie allen Beteiligten und wünschte einen reibungslosen Bauverlauf. Anschließend verlas er eine Grußbotschaft der Schulleiterin Uta Schorn. Staatsminister Michael Ebling lobte das Engagement der Stadt Bitburg, für ihre Kinder optimale Bedingungen zu schaffen. Der planende Architekt Matias Stumpfl vom Büro H III S, Stuttgart, betonte, dass die Stadt Bitburg mit dieser Maßnahme am Borenweg einen weiteren städtebaulichen Akzent inmitten des Stadtkerns von Bitburg setzt. (Quelle: Stadt Bitburg)