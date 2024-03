Zehn turbulente Abenteuer: Kinder-Podcast „Irifibi“ von Enrico Gröbel jetzt als Buch

MALBORN. „Irifibi und seine Abenteuer“, der märchenhafte Podcast für Kinder des Malborner Autors Enrico Gröbel, der auf allen gängigen Plattformen zu hören ist, ist jetzt auch in Buchform erhältlich. Die Abenteuer des mit einem magischen Sternenamulett ausgestatteten Jungen aus einer fernen Welt und seines Ziehvaters, des kauzigen Dichters und Philosophen Lardon Fumé, eignen sich hervorragend zum Vor- und Selberlesen. Über die Irifibi-Homepage gibt es Interaktionsmöglichkeiten für begeisterte Fans.

Von Alexander Scheidweiler

Auf zehn spannende Folgen ist der Podcast „Irifibi und seine Abenteuer“ mittlerweile angewachsen. Die phantasievolle Geschichte für Kinder bis ca. 12 Jahre erzählt von dem alten, griesgrämiger Dichter und Philosophen Ladron Fumé, der in einer kleinen Hütte außerhalb des Dorfes lebt, nicht gerne mit Menschen spricht und auch nicht gerne von ihnen angesprochen wird – und übrigens auch keine Tiere leiden kann.

Doch als der misslaunige Denker und Verseschmied eines schönen Wintertages durch den Wald spaziert, um Inspirationen für sein nächstes Gedicht zu suchen, findet er im Dickicht ein Baby, das dort in einem Bastkorb zurückgelassen wurde. Obwohl er zunächst das Schreien des Kindes nicht ertragen kann, nimmt er den kleinen Jungen schließlich mit in seine Hütte und übernimmt für ihn die Vaterrolle. Wie Lardon Fumé aus einem Brief im bewussten Bastkorb erfährt, handelt es sich bei dem Jungen um Irifibi, der aus einer fernen Galaxie stammt. Das Sternenamulett, das er um den Hals trägt, hat magische Kräfte. Gemeinsam erleben Lardon und Irifibi märchenhafte Abenteuer.

Wie bereits vor rund einem Jahr berichtet, heißt der Schöpfer und Sprecher des Podcasts, der auf fast allen gängigen Plattformen wie Spotify, Deezer, Apple und Google Podcast, Anchor und auf der Homepage www.irifibi.com zu hören ist, Enrico Gröbel. Gröbel ist bereits deutschlandweit bei Poetry Salms und „Kunst gegen Bares“ aufgetreten und arbeitet, wenn er nicht seiner schriftstellerischen Neigung nachgeht, in der Senffabrik Moutarderie de Luxemburg. Er lebte früher in Ehrang, bis er und seine Verlobte hart von der Flut getroffen wurden und ganz neu anfangen mussten. Sie zogen daraufhin nach Malborn in den Hunsrück. Bereits in der Vergangenheit schrieb Gröbel für seine Töchter Geschichten, die er ihnen vorlas.

Und jetzt gibt es „Irifibi und seine Abendteuer. Wie alles begann“ auch als Buch: Auf 118 Seiten in zehn Kapiteln, denen jeweils eine liebevolle Illustration vorangestellt ist, erleben wir Lardons rührende Bemühungen, seiner neuen Verantwortung gerecht zu werden, die Konflikte, die sich daraus mit den Bewohnern des nahen Dorfes ergeben – da er Milch für den kleinen Irifibi braucht, mopst Lardon z.B. kurzerhand ein paar Ziegen bei Bauer Jost – und die magischen Fähigkeiten von Irifibis Sternenamulett, das Tiere und Pflanzen beeinflussen kann, als Wegweiser fungiert und Lardon sogar fliegen lässt, wenn es erforderlich wird. Schließlich verliebt Lardon sich sogar in die schöne Bäckerin Colette. Es geht turbulent zu in Irifibis ersten zehn Abenteuern, in denen die aufgebrachten Dorfbewohner Lardon nach dem Ziegendiebstahl mit ihren Mistgabeln ans Leder wollen, Lardon ein dichterisches Meisterwerk in nur einer Nacht verfassen muss und Coletta von „Waldbanditen“ entführt wird.

Doch das ist alles erst der Anfang, wie der Untertitel des Bandes, „Wie alles begann“, zeigt. Das Buch, das auch hervorragend zum Vorlesen geeignet ist, erzählt gewissermaßen die Vorgeschichte dessen, was kommen wird: In allen Geschichten, die in Zukunft erscheinen werden – immer zweigleisig als Podcast und Buch – ist Irifibi acht Jahre alt, und das wird sich auch nicht mehr ändern. Wünschenswert wäre allerdings, in einer eventuellen Folgeauflage den einen oder anderen Tippfehler auszumerzen, der übersehen wurde.

Neben der Homepage gibt es seit neuestem bei WhatsApp einen Kanal für Irifibi. Diesen können Eltern abonnieren und sind damit immer up to date. Der Autor steht für Lesungen in Grundschulen, Bibliotheken etc. zur Verfügung und freut sich über Anfragen per Mail an [email protected]. In naher Zukunft ist eine erste Lesung in der Auenland Grundschule in Malborn geplant. Kinder, die sich von Irifibi inspiriert fühlen, können über die Rubrik „Post für Irifibi“ auf der Homepage ihre gemalten Bilder einsenden, die dann dort sowie über die Irirfibi-Facebook-Seite veröffentlicht werden.

Enrico Gröbel. „Irifibi und seine Abenteuer. Wie alles begann.“ Verlag Tredition, 118 Seiten. €17,99