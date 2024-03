Trier: Gesundheit der Mitarbeiter hat hohen Stellenwert – Katholische KiTa gGmbH rezertifiziert

TRIER. Bereits seit 2021 trägt die Katholische KiTa gGmbH Trier die Auszeichnung „Gesundes Unternehmen“ durch die IKK Südwest. In diesem Jahr konnte sich der größte KiTa-Träger der Region erfolgreich rezertifizieren. Am 4. März fand die Siegelüberreichung in einer kleinen Zeremonie in der Trierer Geschäftsstelle des Unternehmens statt.

Die Auszeichnung „Gesundes Unternehmen“ wird durch die IKK Südwest an Firmen verliehen, die sich vorbildlich um die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bemühen. Das Thema Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) ist der katholischen KiTa gGmbH Trier in diesem Sinne seit langem ein wichtiges Anliegen, das auf mehreren Ebenen, u.a. durch die BGM-Beauftragte Brigitte Reinert, engagiert behandelt wird. Geschäftsführer Konrad Berg freute sich deshalb sehr über die erfolgreiche Rezertifizierung des Unternehmens und nahm die Auszeichnung gemeinsam mit Brigitte Reinert und Sandra Steffens, Leiterin der Stabsstelle Personalpflege, entgegen. Überreicht wurde das Siegel durch IKK Südwest-Gesundheitsberaterin Tanja Plattes, die noch einmal betonte: „Dass ein Unternehmen dem Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement einen solch hohen Stellenwert einräumt, ist aus meiner Erfahrung heraus keineswegs eine Selbstverständlichkeit.“

Sie würdigte außerdem die Anstrengungen der katholischen KiTa gGmbH Trier, sich auf dem Gebiet der Gesundheitspflege und des Gesundheitsmanagements für die mittlerweile knapp 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ständig weiterzuentwickeln. So konnten seit 2021 eine Vielzahl neuer Angebote und Projekte umgesetzt werden. Dazu gehörten u.a. lebensphasenorientierte Austauschforen (z.B. Beruf & Familie, Berufs- und Quereinstieg, 50+/die letzten Berufsjahre), neue Vorträge und Workshops zu Themen wie Resilienz, Menopause oder Mobbing-Prävention oder auch die Teilnahme an verschiedenen Firmenläufen inklusive vorbereitendem Lauftraining mit Fitness-Coach Jens Nagel. Ganz aktuell steckt man mitten in der Planung der diesjährigen „Gesundheitstage“. Hier können sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an fünf verschiedenen Terminen und Veranstaltungsorten zu Gesundheitsthemen informieren, Schnupperkurse machen und sich beraten lassen.

Um den darüber hinausgehenden unterschiedlichen Bedarfen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerecht zu werden, arbeitet die katholische KiTa gGmbH Trier außerdem mit zahlreichen Kooperationspartnern wie Gesundheitskassen, Fitnessstudios oder auch öffentlichen Institutionen zusammen. So besteht seit Ende 2018 auch die lebendige Partnerschaft mit der IKK Südwest.

Dieses Engagement soll natürlich auch in Zukunft weitergeführt werden und so freut sich BGM-Beauftrage Brigitte Reinert schon jetzt auf viele weitere spannende Projekte und gemeinsame Aktionen mit der IKK Südwest: „Wir haben noch viele gute Ideen im Steuerkreis BGM und in den Arbeitskreisen vor Ort und sind sehr froh, mit der IKK Südwest einen kompetenten Partner an unserer Seite zu haben!“

Die katholische KiTa gGmbH Trier wurde im Juni 2000 gemeinsam mit den Schwestergesellschaften Koblenz und Saarland durch das Bistum Trier und verschiedene Kirchengemeinden gegründet. Sie ist ein anerkannter freier Träger der Jugendhilfe und unterstützt die Jugendämter bei der Verwirklichung ihres gesetzlichen Auftrags der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Aktuell betreibt sie 151 katholische Kindertageseinrichtungen mit ca. 13.000 Kindern im Einzugsgebiet der Stadt Trier und der Landkreise Trier-Saarburg, Birkenfeld, Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Vulkaneifel sowie Cochem-Zell. (Quelle: Katholische KiTa gGmbH Trier)