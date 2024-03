Flammen schlugen drei Meter hoch in die Luft: Waldbrand in der Vulkaneifel

DAUN. Die Feuerwehr Hillesheim rückte am gestrigen Montagmorgen mit 18 Einsatzkräften zu Löscharbeiten in ein Waldstück Nahe der L26 in Richtung Wiesbaum aus. Hier brannten mehrere Äste, vornehmlich Nadelgehölz, die unter zwei Bäumen lagen.

Die Flammen schlugen bis zum Eintreffen der Wehrleute ca. drei Meter hoch in die Luft. Eine Ausbreitung des Brandes konnte durch schnelles Handeln der Einsatzkräfte verhindert werden. Nach erfolgreicher Brandbekämpfung wurde festgestellt, dass sich das Feuer vermutlich nicht selbst entzündet haben konnte. Möglicherweise hatten unbekannte Personen den Brand entfacht. Die Polizei Daun sucht Zeugen (Telefon: 06592-9626-0). (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)