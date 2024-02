Fahrer will zu Fuß türmen: Alkoholfahrten und Führerscheinentzüge in Luxemburg

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für den gestrigen Abend sowie die zurückliegende Nacht mehrere Trunkenheitsfahrten.

Gegen 19.00 Uhr fiel einer Polizeistreife in Capellen eine Autofahrerin aufgrund ihrer Fahrweise auf und wurde gestoppt. Bei derselben musste zu hoher Alkoholeinfluss festgestellt werden. Aufgrund des positiven Alkoholtestes wurde ihr ein Fahrverbot zugestellt.

Am frühen Sonntagabend wurde eine Polizeistreife auf einen Autofahrer aufmerksam, welcher eindeutig mit viel zu hoher Geschwindigkeit in einer 30er-Zone von Hobscheid in Richtung Steinfort unterwegs war. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Wagen nach einiger Zeit einholen und stoppen. Beim Fahrer verlief der Alkoholtest positiv und gegen denselben wurde Strafanzeige ohne Führerscheinentzug (Resultat unter Resultat unter 1,2‰) erstellt.

Gegen 2.30 stoppte eine Polizeistreife in Esch/Alzette ein Auto, welches mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch den Blvd. John F. Kennedy gesteuert wurde. Als der Wagen anhielt, ergriff einer der Insassen sofort die Flucht zu Fuß, konnte aber seitens den Polizisten gestellt werden. Bei demselben wurden diverse Drogen (Haschisch, Kokain) sichergestellt. Bei der weiteren Kontrolle wurde festgestellt, dass der Autobesitzer den Ordnungskräften aufgrund eines bestehenden Fahrverbotes signalisiert ist. Demselben wurde alsdann das Fahrverbot zugestellt. Indem die teschnische Kontrolle des Autos abgelaufen war und das Fahrzeug weitere Mängel aufwies, wurde der Wagen vorerst immobilisiert. Die Staatsanwaltschaft ordnete Protokollerrichtung gegen die beiden sowie die Beschlagnahme der Drogen an. (Quelle: Police Grand-Ducale)