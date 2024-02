Mosel: Hoher Pegelstand und starke Strömung – Schwierige Bergung nach Havarie in Schleuse läuft

LEHMEN. An der Moselschleuse in Lehmen (Landkreis Mayen-Koblenz) hat am Samstag die Bergung eines havarierten Schiffes begonnen. Dort war es am Freitag aus bislang ungeklärter Ursache zum Unfall eines Schubverbandes gekommen. Ein erster Bergungsversuch war am Freitag gescheitert.

Wie lange die Bergung andauern würde, war am Samstagnachmittag zunächst unklar, sagte ein Sprecher. Aufgrund des derzeit hohen Pegelstandes gebe es vor Ort eine starke Strömung, was die Bergung des mit Kohle beladenen Schiffes erschwere.

Für die Bergung wurden eigens aus den Niederlanden Schlepptrossen beschafft, sagte der Sprecher. Am Freitag war ein Bergungsversuch aufgrund der starken Strömung sowie der schweren Beladung misslungen. Seit der Havarie ist die Durchfahrt an der Schleuse blockiert.

(dpa)