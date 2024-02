VERMISST: Luxemburger Polizei sucht die 13-jährige Azra

ESCH-ALZETTE/PETINGEN. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wird seit Donnerstag, 22.02.2024, gegen 14.45 Uhr die 13-jährige Azra OSMANOVIC vermisst.

Sie wurde zuletzt in Esch-Alzette gesehen.

Die Vermisste ist von durchschnittlicher Statur, 1,60 Meter groß und hat braune, lange Haare.

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine blaue Jogginghose eines Fußballvereins und eine schwarze Daunenjacke.

Zweckdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Minderjährigen sollen bitte der Polizeidienststelle Käerjeng/Pétange per Telefon unter der Telefonnummer (+352) 244561000 oder per E-Mail an [email protected] mitgeteilt werden.