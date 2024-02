Geplante Legalisierung: Zwischenrufe und verbale Attacken – Hitzige Cannabis-Debatte im Landtag

MAINZ. Von Realitätsverweigerung bis zur Gefährdung von Kindern – in der Debatte um die geplante Teillegalisierung von Cannabis fallen im rheinland-pfälzischen Landtag markige Worte.

In einer von Zwischenrufen und verbalen Attacken geprägten Debatte hat der rheinland-pfälzische Landtag das Für und Wider einer teilweisen Legalisierung von Cannabis diskutiert. Anlass für die Debatte am Donnerstag in Mainz war ein Antrag der oppositionellen CDU-Fraktion, der die Landesregierung auffordert, bei dem Thema im Bundesrat die Initiative zur Anrufung eines Vermittlungsausschusses zu ergreifen.

Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Christoph Gensch, sagte, der Konsum werde mit der teilweisen Legalisierung größer, der Schwarzmarkt werde bleiben. Die Ampel sei ideologisch verbohrt, die geplante Gesetzgebung gefährde Kinder.

Der SPD-Abgeordnete Michael Hüttner entgegnete, es gehe um einen kontrollierten Umgang mit Cannabis, explizit stünden auch der Gesundheitsschutz und die Suchtprävention dabei im Fokus. Der Grünen-Abgeordnete Daniel Köbler warf Gensch «plumpe Parolen» und Realitätsverweigerung vor. «Es gibt keine Gesellschaft, in der keine Drogen konsumiert werden», sagte er. Es sei Aufgabe der Politik, dies zu regeln.

(dpa)