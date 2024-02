Raubüberfall in Luxemburg: Jugendliche bedrohen Jugendliche – Jacke, Kopfhöher, Bargeld weg

REMICH. Am Abend des 19.2.2024 wurde ein Diebstahl mittels Drohungen in der Route de l’Europe in Remich gemeldet, bei dem zwei Jugendliche von zwei anderen Jugendlichen unter Androhung von Gewalt aufgefordert wurden, ihnen ihr Bargeld auszuhändigen. Anschließend flüchteten die beiden Täter mitsamt geraubter Jacke, Kopfhörern und Bargeld.

Wenig später stellte sich heraus, dass einer der Täter einem dritten Opfer an einer unweit entfernten Bushaltestelle noch den Elektroroller und die Umhängetasche gestohlen hatte. Eine Polizeistreife konnte die drei Opfer sowie einen der Täter vor Ort antreffen. Im Zuge der Ermittlungen konnte auch der zweite Täter gestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Diebesgut beschlagnahmt und den Opfern zurückerstattet und Protokoll erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)