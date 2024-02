KONZ. Unbekannte Täter kletterten am Montagabend, 19. Februar, gegen 19.40 Uhr, über ein Carport in den rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses in der Straße Am Berendsborn in Konz.

Dort hebelten sie die Terrassentür auf und begaben sich in die Wohnung, deren Bewohner zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause waren. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden (0651/9779-2290). (Quelle: Polizeipräsidium Trier)