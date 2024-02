Tod mit 63: WM-Held Andi Brehme an Herzstillstand gestorben

MÜNCHEN. Wie mehrere Medien berichten, ist Andreas „Andi“ Brehme, Fußballweltmeister von 1990, in der vergangenen nacht in München gestorben. Brehme starb an einem Herzstillstand.

Laut Bild-Zeitung wurde er noch in die Notaufnahme einer Klinik in der Nähe seiner Wohnung eingeliefert, doch es war für jede Hilfe zu spät.

Brehme erzielte im dramatischen WM-Finale gegen Argentinien 1990 den Siegtreffer per Elfmeter. Bei der darauffolgenden EM war er Mannschaftskapitän, weil Rudi Völler sich den Arm brach. Bei der WM von 1994 spielte er in allen Partien bis zum Ausscheiden der Mannschaft.

Nach seiner aktiven Karriere war er u.a. Teammanager beim 1. FC Kaiserslautern. (Quellen: Bild-Zeitung, Focus)