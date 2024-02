++ Dicke Wolken und gelegentlicher auf Regen: Trüber Wochenstart in der Region ++

MAINZ. In der neuen Woche müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf dicke Wolken und gelegentlich auf Regen einstellen. Die Temperaturen sind mild.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist es am Montag bedeckt bis stark bewölkt. Am Nachmittag könnte es Schauer geben bei Höchsttemperaturen zwischen 10 und 13 Grad. Auch in der Nacht sind vereinzelte Schauer möglich. Die Tiefstwerte in der Nacht zum Dienstag liegen zwischen 3 und 8 Grad.

Am Dienstag bleibt es stark bewölkt, kurzzeitig kann es auch mal auflockern bei Temperaturen von 9 bis 13 Grad, in höheren Lagen von Westerwald und Eifel 6 bis 8 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf 3 bis 7 Grad. Gelegentlich wird leichter Regen erwartet.

Auch am Mittwoch bleibt die dicke Wolkendecke und sie lockert nur gelegentlich auf. Weiterhin liegen die Temperaturen zwischen 9 und 13 Grad, in Hochlagen zwischen 5 und 8 Grad. Ab dem Nachmittag ist vermehrt mit Regen zu rechnen und die Wetterexperten erwarten teils stürmische Böen im Bergland.

In der Nacht zum Donnerstag sowie am Donnerstag ist wieder mit viel Regen zu rechnen. Am Nachmittag soll es Schauer geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 15 Grad. Es werden zudem steife bis stürmische Böen aus Südwest erwartet, im Bergland auch Sturmböen. (Quelle: dpa)