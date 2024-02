Schränke durchwühlt und Bargeld geklaut: Mehrere Einbrüche in Luxemburg

LUXEMBURG. In den vergangenen Stunden wurden der Police Grand-Ducale mehrere Einbrüche gemeldet.

So zum Beispiel am Abend des 5.2.2024 in die Keller eines Mehrfamilienhauses in der Avenue du Rock n Roll in Esch-Belval. Ersten Informationen nach verschafften sich die Täter Zugang zum Inneren und durchwühlten mehrere Kellerräume, als sie von einem Bewohner überrascht wurden und flüchteten. Es wurden zwei Fahrräder entwendet. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Ebenfalls am späten Montagabend wurde ein Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Route du Vin in Bech-Kleinmacher gemeldet. Täter drangen in die Wohnung ein und durchwühlten sämtliche Schränke. Es wurde Bargeld entwendet.

In allen Fällen begab die Spurensicherung sich vor Ort und wurden Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)