LANDAU. Bei einem Badeunfall in einem Hallenbad in Landau in der Pfalz ist am Freitag ein 64-Jähriger ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, geriet der Schwimmer wegen eines medizinischen Notfalls unter Wasser.

Zwar wurden sofort Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet, der 64-Jährige starb aber später im Krankenhaus.