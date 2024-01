Starke Rauchentwicklung: Transporter brennt auf A61 komplett aus – Vollsperrung

ZOTZENHEIM. Vermutlich durch einen technischen Defekt geriet am 25.1.2024, gegen 4.30 Uhr, auf der Gemarkung Zotzenheim auf der A 61 ein Ford Transit in Brand. Das Fahrzeug mit niederländischer Zulassung war in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs, als der Wagen kurz nach dem Parkplatz Sitzborn in Vollbrand geriet und letztendlich vollständig ausbrannte.

Das Fahrzeug war besetzt mit zwei Personen. Zunächst wurde durch Kräfte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim die Richtungsfahrbahn Ludwigshafen voll gesperrt. Es entstand jedoch eine so starke Rauchentwicklung, dass auch die Richtungsfahrbahn Koblenz kurzzeitig voll gesperrt werden musste, bis der Brand gelöscht war.

Die beiden 53- und 38-jährigen männlichen Insassen, die den Wagen noch auf dem Standstreifen zum Stehen brachten, konnten den Ford ohne Verletzungen verlassen.

Gegen 5.20 Uhr konnte die Vollsperrung in Fahrtrichtung Ludwigshafen aufgehoben werden, die Sperrung Richtung Koblenz bereits gegen 5 Uhr. Es kam durch den bereits einsetzenden Berufsverkehr zu Staubildungen in beiden Fahrtrichtungen über mehrere Kilometer. Die Fahrbahn ist inzwischen wieder frei. (Quelle: Verkehrsdirektion Mainz)