Zuwanderung und Integration: Rehlinger kündigt Fachkräftestrategie für das Saarland an

SAARBRÜCKEN. Ministerpräsident Anke Rehlinger hat bei ihrem ersten Neujahrsempfang angekündigt, in den nächsten Monaten eine Fachkräftestrategie für das Saarland vorzulegen. Diese soll mehrere Säulen enthalten: Qualifizierung und Ausbildung, bessere Bedingungen für Frauen, die arbeiten wollen, sowie Zuwanderung und Integration.

«Nehmen wir die Mexikanerinnen auf dem Winterberg als Beispiel und dehnen das auf andere Branchen aus», sagte die Regierungschefin am Mittwochabend mit Blick auf ausländische Pflegekräfte am Klinikum. Die SPD-Politikerin sprach sich zudem gegen Einsparungen im Sozialbereich, für gute Bildung und für Bürokratieabbau und Digitalisierung in der Verwaltung aus.

Wegen der Pandemie und der Energiekostenkrise hatte es vier Jahre lang im Saarland keinen Neujahrsempfang der Regierung gegeben. Rehlinger nutzte die Veranstaltung unter dem Motto «Das Saarland sagt Danke» am Mittwoch auch dazu, sich bei den Menschen zu bedanken, die sich für andere und das Gemeinwohl engagieren.

Für das Saarland zog die Ministerpräsidentin eine positive Bilanz: angefangen von Fortschritten beim Ausbau der erneuerbaren Energien über die Zustimmung für die Vier-Milliarden-Euro-Investition beim Stahl bis zum Wachstum des CISPA-Helmholtz-Zentrums für Informationssicherheit. Zum Strukturwandel gehörten unvermeidlich jedoch auch Rückschläge. (Quelle: dpa)