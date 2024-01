Zahlreiche Verstöße: Großangelegte Verkehrskontrollen der Police Grand-Ducale

HOLLERICH/GASPERICH. Am Morgen des 9.1.2024 führte die Polizei Verkehrskontrollen in Höhe Salzhof (Hollerich) sowie dem Kreisverkehr Gluck (Gasperich) durch. Dabei wurden insgesamt 81 Verstöße festgestellt, wobei u.a. 21 Fahrer gebührenpflichtig verwarnt wurden, da sie ihr Mobiltelefon während der Fahrt benutzt hatten.

In sechs Fällen wurde eine gebührenpflichtige Verwarnung ausgestellt, da Fahrer bzw. Passagiere gar nicht oder nicht ordnungsgemäß angeschnallt waren. In 15 Fällen konnten die nötigen Borddokumente im Rahmen der Kontrolle nicht vorgezeigt werden. Darüber hinaus waren 11 Fahrzeuge nicht durch ein technisches Kontrollzertifikat gedeckt und in zwei Fällen fehlte eine gültige Steuervignette.

Drei Fahrer wurden aufgrund ihrer Fahrweise gebührenpflichtig verwarnt, davon hatten zwei Fahrer die rote Ampel missachtet und ein anderer war durch seinen gefährlichen Fahrstil aufgefallen.

Im Laufe der Kontrollen konnte zudem ein als gestohlen gemeldetes Fahrzeug ermittelt werden. Ein dementsprechendes Protokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)