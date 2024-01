Sturzbetrunken gegen vier Fahrzeuge gekracht: 38-Jährige nach Fahrerflucht geschnappt

PÜTTLINGEN. Am Freitag 5.1.2024, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Völklinger Straße in Püttlingen. Eine 38-jährige Frau aus Püttlingen beschädigte mit ihrem PKW hierbei gleich vier Fahrzeuge und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit.

Hierbei wurde sie durch einen Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei verfolgt. Ein Atemalkoholtest bei der Fahrerin ergab einen Wert von deutlich über 2,00 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)