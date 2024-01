Fahrer nicht mehr ansprechbar, Wagenscheibe eingeschlagen: Suff-Fahrten in Luxemburg

LUXEMBURG. Für die zurückliegende Nacht meldet die Police Grand-Ducale mehrere Alkoholfahrten im Großherzogtum.

Am 4.1.2024 wurde ein Fahrzeug gemeldet, das mitten in der Rue Verte in Gasperich stand und dessen Fahrer nicht mehr ansprechbar war. Die Rettungskräfte kamen vor Ort und mussten alsdann eine Wagenscheibe einschlagen, um der Person die nötige Hilfe zukommen zu lassen. Als eine Polizeistreife vor Ort antraf, war der Fahrer wieder ansprechbar und derselbe gab den Beamten gegenüber an, dass er wohl eingeschlafen war. Der Alkoholtest verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot musste ausgestellt werden.

Am 5.1.2024, gegen 0.15 Uhr, ereignete sich auf der A4 in Höhe der Ausfahrt Leudelingen ein Verkehrsunfall zwischen mehreren PKWs. Bei einem der Fahrer fiel der Alkoholtest positiv aus, woraufhin sein Führerschein eingezogen wurde. Zwei der Fahrer wurden zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Am 5.1.2024, gegen 1.40 Uhr, wurde in Esch-Alzette ein Fahrzeug gemeldet, das in falscher Richtung durch eine Einbahnstraße fuhr und gegen einen Blumenkübel stieß. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer und eine weitere Person neben dem Fahrzeug antreffen. Ein Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv, der Führerschein wurde eingezogen. Die andere Person, welche offensichtlich stark alkoholisiert war, wurde während der Amtshandlung zunehmend aggressiver gegenüber den Polizeibeamten, so dass dieselbe aufgrund ihres Zustandes im Passagearrest untergebracht werden musste. (Quelle: Police Grand-Ducale)